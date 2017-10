A pari punti con il Venezia e con un solo punto di vantaggio su altre cinque inseguitrici. Per l’Empoli, nel turno infrasettimanale di Serie B, è dunque obbligatorio conquistare tre punti nella sfida di stasera contro il Pescara. Un duello che negli ultimi precedenti ha sempre premiato gli azzurri, mai ko dal 2012, e che anche stavolta va dalla loro parte: dopo tre vittorie in quattro gare giocate al Castellani, l’«1» di Vivarini e i suoi è offerto a 1,77 sul tabellone 888sport.it. Per il blitz di Zeman l’offerta sale a 4,20, mentre un altro pareggio dopo quello della scorsa stagione pagherebbe 3,75. Bilancio a sorpresa per il Pescara nelle cinque trasferte più recenti, con Under e No Goal centrati in tre occasioni. Esiti che stavolta sono dati a 2,45 e 2,55; molto più probabile la possibilità di un match da almeno tre reti complessive (1,52) e con entrambe le squadre a segno (1,46).