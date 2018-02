14.46 - E' ufficiale anche il rinvio di Cesena- Pro Vercelli: lo stadio Manuzzi è coperto da una spessa coltre di neve e non è praticabile. Diventano quindi quattro le gare posticipate. E non è detto sia finita qui.





14.30 - L'ondata di freddo e neve portata da Burian, il vento gelido che sta mettendo in ginocchio gran parte dell'Italia, continua a mietere vittime, condizionando pesantemente il regolare svolgimento del turno infrasettimanale di Serie B.



NON SI GIOCA - Pochi minuti fa la Prefettura di Bari ha rinviato a data da destinarsi la partita di stasera tra Bari e Spezia a causa della forte nevicata che ha colpito il capoluogo pugliese. Il manto del San Nicola, completamente innevato, non è praticabile.

Nelle ultime ore era inoltre arrivata l'ufficialità del rinvio di Perugia- Brescia e Pescara- Carpi, e con ogni probabilità anche Cesena- Pro Vercelli non potrà aver luogo stasera.



NON E' FINITA QUI - Oltre le gare già menzionate, sono a forte rischio causa terreno di gioco ghiacciato anche Cremonese- Frosinone e Novara- Foggia.



Un cataclisma che rivoluziona la ventottesima giornata del campionato cadetto e che rende ancor più palese il ritardo del calcio italiano nel dotarsi di strutture e impianti all'altezza.