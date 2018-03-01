Ecco le designazioni arbitrali per la ventinovesima giornata del campionato di Serie B:

ASCOLI – SALERNITANA
NASCA
BACCINI – SORICARO
IV: BALICE

AVELLINO – BARI Domenica 04/03 h. 15.00
RAPUANO
BORZOMI’ – DE TROIA
IV: FIORINI

BRESCIA – ENTELLA
MARINI
CITRO – FORMATO
IV: AMABILE

CARPI – VENEZIA Domenica 04/03 h. 17.30
SAIA
VECCHI – MASTRODONATO
IV: VOLPI

CITTADELLA – PESCARA
GIUA
ROSSI L. – ROBILOTTA
IV: AYROLDI

FOGGIA – EMPOLI Lunedì 05/03 h. 20.30
GHERSINI
DEI GIUDICI – LOMBARDI
IV: FOURNEAU

FROSINONE – NOVARA
BARONI
CANGIANO – ROSSI C.
IV: GUIDA

PARMA – PALERMO
MARINELLI
CECCONI – BRESMES
IV: PISCOPO

PRO VERCELLI – PERUGIA
ABBATTISTA
CALIARI – SCATRAGLI
IV: DE ANGELI

SPEZIA – CESENA
PEZZUTO
GROSSI – SCARPA
IV: MERAVIGLIA

TERNANA – CREMONESE
DI MARTINO
COLELLA – SECHI
IV: ZINGARELLI