Dopo l'anticipo del lunedì che ha visto il Parma tornare alla vittoria sul campo della Salernitana, prosegue il programma della 28esima giornata di Serie B con una serata, calcio d'inizio alle 20.30 ricca di intrecci.



Si parte subito con la lotta per il vertice della classifica con l'Empoli, reduce dal pareggio col Cittadella che ospita un Avellino che vuole confermare il buon momento e allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Frosinone, secondo a 1 punto, dopo il ko col perugia prova a rilanciarsi in casa della Cremonese che non vince in campionato da 5 partite.



Una vittora manca invece al Palermo (terzo) da quattro gare e in casa contro l'Ascoli Nestrovski e compagni proveranno a rilanciare la propria corsa promozione. Imbattuto da 5 gare è anche il Venezia di Inzaghi che proverà a rispondere al Parma opsitando una Ternana ultima e con 4 ko consecutivi all'attivo.



In lotta playoff c'è infine anche il Cittadella (quinti) che fa visita a un'Entella ancora invischiata nei bassifondi della classifica. Chiude il programma Novara - Foggia.



Rinviate per colpa della tormenta Burian: Perugia-Brescia, Cesena-Pro Vercelli, Bari-Specia e Pescara-Carpi.