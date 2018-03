Dopo i due anticipi di ieri, la Serie B vive una giornata di assoluto protagonismo in coincidenza con l'assenza della Serie A dovuta agli impegni delle nazionali. Si parte alle 12.30 con la sfida dal sapore di play-off tra un Parma reduce dal ko di Entella e un Foggia che ha vinto 3 delle ultime 5 partite.



Alle 15, tutte in campo le prime della classe, a partire dall'Empoli, atteso da un Pescara assetato di punti per allontanare lo spettro della zona play-out; impegno casalingo contro il Carpi per il Palermo, in serie utile da 4 giornate, mentre il Frosinone è ospite del fanalino di coda Ternana. Alle 18, derby veneto al "Penzo" tra il Venezia di Inzaghi e il Cittadella, mentre Cesena-Perugia è il match che chiude il programma di giornata alle 20.30.