Dopo l'anticipo di ieri tra Parma e Spezia, è terminato oggi il 21esimo turno di Serie B, con le restanti dieci partite della giornata pre-San Silvestro, tutte in scena a partire dalle 20.30: il Palermo capolista di Tedino sconfigge per 3-0 al Renzo Barbera la Salernitana, reduce dalla bruttissima sconfitta casalinga contro il Foggia, grazie alle reti di Chochev, Monachello e Jajalo. I rossoneri ospitano proprio la seconda della classe, il Frosinone di Longo, che rimane a due punti dai siciliani: i ciociari rimontano con la doppietta di Daniel Ciofani (nove in campionato) il gol di Beretta. Il Bari terzo di Grosso impatta sullo 0-0 sul campo del Carpi del leccese Calabro, mentre l'Empoli del nuovo tecnico Andreazzoli vince per 4-2 a Perugia e trova la prima vittoria con la nuova guida grazie alle doppiette di Caputo e Donnarumma (16 reti per il primo, 11 per il secondo, 27 reti in due) che vanificano la doppietta di Di Carmine (12 in Serie B). La Cremonese, che non perde da sette giornate (cinque pareggi e due vittorie), batte anche il Cesena, che aveva lo stesso score (due vittorie e tre pareggi), e sale in zona playoff. Playoff anche per il Cittadella, che vince 2-1 a Vercelli, ospite della Pro che non vince da sette turni e che ha appena cambiato allenatore (Atzori al posto di Grassadonia), grazie a Chiaretti e Iori, inutile il gol di Polidori. Il Venezia di Inzaghi, in crisi e a secco di vittorie da sette giornate, perde anche sul campo del Pescara di Zeman, in ripresa dopo un periodo di buio e vincente grazie a Valzania, mentre il Novara perde sul campo della pericolante Virtus Entella (De Luca, La Mantia e Dickmann). Brescia-Ascoli è una tesa sfida salvezza (quindicesima contro ultima), vinta per 1-0 da Cosmi e i suoi grazie a Buzzegoli, così come Avellino-Ternana (diciassettesima contro diciottesima), -1 con le reti di Asencio, Bidaoui e Tremolada.