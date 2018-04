In campo anche oggi la Serie B, che dopo i quattro di ieri oggi recupera i restanti due incontri della 29esima giornata, rinviata a causa della morte del capitano della Fiorentina Davide Astori:si gioca alle 18 su due campi, il Rigamonti di Brescia dove la squadra di Boscaglia affronta la Virtus Entella di Aglietti, e il Piola di Vercelli, dove la Pro di Grassadonia riceve il lanciato Perugia di Breda. La prima è una delicata sfida salvezza tra la 15esima e la 18esima classificata: i lombardi sono a più due sui playout mentre i liguri al momento dovrebbero disputare lo spareggio per non retrocedere in Serie C. Messa molto male anche la Pro Vercelli, penultima a quota trenta e a -6 dalla salvezza: di tutto altro tipo il campionato del Perugia, in piena lotta playoff dopo otto risultati utili di fila (sei vittorie e due pareggi): con una vittoria il Grifone si porterebbe addirittura a meno sei dalla promozione diretta.