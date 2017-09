La Serie B torna in campo oggi (calcio d'inizio alle ore 15) dopo il turno infrasettimanale. Il match clou si gioca a Perugia, dove arriva la capolista Frosinone. Interessante anche la sfida tra il Venezia di Inzaghi e il Parma. L'Empoli gioca in casa con il Cittadella, turno interno anche per il Bari contro la Ternana. Reduce dalla partita rinviata per pioggia col Brescia, che oggi riceve il Foggia, galvanizzato dal colpaccio a Carpi, oggi impegnato sul campo dell'Entella. Il Pescara di Zeman fa visita alla Cremonese, completano il programma del giorno Novara-Avellino e Salernitana-Spezia.

Domenica c'è Cesena-Ascoli (una partita speciale per Cacia), lunedì sera si chiude con il posticipo tra Palermo e Pro Vercelli.