Dopo l'anticipo di ieri pomeriggio tra Brescia e Palermo e in attesa del Monday Night di domani tra Salernitana e Ternana, continua oggi a partire dalle 17.30 la seconda giornata di Serie B, in scena con le restanti nove partite.



Apre il big match dello Stadio Castellani di Empoli tra i toscani e il Bari di Grosso: si tratta della sfida tra due delle favorite per la promozione in Serie A. La squadra di Vivarini trova la prima vittoria del proprio campionato grazie a Caputo, autore di una doppietta, e Donnarumma. Inutili le reti di Tello e D'Elia per i pugliesi.



Alle 20.30 è il turno di tutte le altre partite: il Venezia di Pippo Inzaghi è ospite sul campo del Cesena, il Frosinone riceve il Cittadella, il Parma va a Novara e il Pescara di Zeman invece si reca sull'ostico campo del Perugia di Han e Giunti. Il Foggia riceve l'Entella nella prima gara di Serie B allo Zaccheria dopo 19 anni, l'Ascoli ospita la Pro Vercelli, la Cremonese aspetta l'Avellino mentre il Carpi va a La Spezia.