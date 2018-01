L’anticipo traapre la 23esima giornata di campionato di Serie B. La squadra di casa è al nono posto in classifica con 31 punti, in piena corsa per un posto nei playoff. Nell’ultima sfida disputata, il Pescara ha vinto 1-0 contro il Foggia. Il Perugia, invece, è quattordicesimo in classifica con 27 punti e nell’ultimo turno ha vinto 2-0 contro la Virtus Entella. Il match inizierà alle 20.30 allo stadio Adriatico.