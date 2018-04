Pasquetta in campo con la Serie B, che ha recuperato 6 incontri della 29esima giornata. Si è iniziato alle 12.30 con l'Empoli che ha vinto 3-0 a Foggia, grazie alle reti di Zajc, Rodriguez (terzo gol in due partite, prima di uscire per infortunio) e Caputo, capocannoniere con 22 reti. Ora sono nove i punti di vantaggio sulla terza classificata, il Palermo, che ha una gara in meno, e otto sul Frosinone secondo: toscani al 19esimo risultato utile di fila (13 vittorie e 6 pareggi), toscani che non perdono dall'11 novembre. I rossoneri pugliesi rimangono a + 8 sui playout e - 6 dai playoff. Alle 15 tocca al Bari sul campo dell'Avellino. Alle 17.30 sfida playoff tra Carpi e Venezia, big match col profumo in Serie A in serata tra Parma e Palermo. Martedì alle 18.00 le ultime due gare: Pro Vercelli-Perugia e Brescia-Entella.