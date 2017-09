Un solo squalificato in Serie B dopo le gare della terza giornata di campionato. Il giudice sportivo, Emilio Battaglia, ha inflitto due giornate di stop al giocatore del Parma, Manuel Scavone "per avere, al 27° del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto a un assistente epiteti ingiuriosi". Ammonizione e ammenda di 1.500,00 euro per Molina (Avellino), Caputo (Empoli), Crimi (Virtus Entella) tutti "per avere simulato di essere stati sottoposti a intervento falloso in area di rigore avversaria". Ammenda di 1.000 euro per il Foggia "per avere suoi sostenitori, al 43° del primo tempo, lanciato nel recinto di gioco, un petardo; per avere, inoltre, al 14° del primo tempo, fatto esplodere un petardo nel proprio settore".