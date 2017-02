Trapani-Avellino (calcio d'inizio alle ore 20.30) è il posticipo che chiude la 25esima giornata di campionato in Serie B. Non c'è due senza tre? I padroni di casa cercano la terza vittoria di fila per proseguire la rimonta dall'ultimo posto in classifica. Calori non può contare su Daì per un problema a un tallone, il neo-acquisto Manconi parte dalla panchina e slitta l'esordio di Cason. Dall'altra parte Novellino deve ancora fare a meno di Castaldo, in attacco Verde e Ardemagni, con Eusepi in panchina.