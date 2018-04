Dopo la settimana europea, tornano in campo a partire da stasera i vari campionati: in programma due anticipi validi per la 38esima giornata di Serie B, sui campi di Venezia e Bari. Nella sfida delle 19, i lagunari di Filippo Inzaghi schiantano il Palermo di Bruno Tedino (a rischio esonero, spunta pure il nome di Alessandro Nesta in alternativa a De Biasi e Stellone) con un netto 3-0. Al Penzo decidono le reti di Suciu, Stulac e Andelkovic. I padroni di casa conquistano il quarto risultato utile di fila (tre vittorie e un pari) e continuano a sperare nella promozione diretta. Male la formazione rosanero, che domani potrebbe scivolare a -3 dal secondo posto occupato dal Parma, impegnato sul campo della Pro Vercelli.



Alle 21 tocca al San Nicola si affrontano il Bari di Fabio Grosso e la Virtus Entella di Alfredo Aglietti. I Galletti interrompono la striscia di pareggi consecutivi (4) e grazie alla bordata di Balkovec dalla distanza trovano un successo importante per la corsa playoff. Il risultato inguaia invece i liguri, che non si allontanano dalla zona playout.