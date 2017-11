La Lega Pro, a seguito della quarta rinuncia a scendere in campo, ha ufficializzato l'esclusione del Modena dal girone B di Serie C. Di conseguenza, non hanno più valore le gare fino a questo momento disputate dagli emiliani. Cambiano così classifica e calendario: meno tre punti alle squadre che hanno affrontato e battuto il Modena (sul campo o a tavolino) fino a questo punto della stagione e - a partire dalla prossima giornata - un turno di riposo per chi avrebbe dovuto affrontare la squadra di Capuano. Il club si avvia verso il fallimento e i tesserati verranno svincolati d'ufficio, tornando così sul mercato.

LA NUOVA CLASSIFICA - Renate e Pordenone 21; Padova 20; Albinoleffe e Bassano 18; Triestina, Sambenedettese, Mestre e Feralpisalò 17; Vicenza 15; Fermana 14; Sudtirol e Teramo 13; Gubbio 11; Reggiana 9; Ravenna 7; Santarcangelo 6; Fano 5