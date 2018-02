C'è un momento in cui ti guardi attorno, spaesato, e ti senti da solo. Le distanze coi compagni sembrano incolmabili, il pallone pesa come un macigno, i troppi pensieri influenzano il tuo gioco e vai a un ritmo più lento rispetto a quello richiesto. E' un po' quello che sta succedendo a Roberto Gagliardini, numero 5 dell'Inter, arrivato nel gennaio del 2017 dall'Atalanta dopo una prima parte di stagione strabiliante, e che sta faticando a prendersi sulle spalle la squadra nerazzurra. 23 presenze, nessun gol, nessun assist e prestazioni deludenti, soprattutto nell'ultimo periodo.



IL DERBY PER RISALIRE - Ora c'è un derby per risalire e sgomitare per fare spazio nello scetticismo dei tifosi. Nel 4-2-3-1 che Spalletti studia per affrontare il Milan di Gattuso, sulla linea mediana, salvo sorprese, ci sarà ancora spazio per il classe '94 al fianco di Matias Vecino. Una partita per cuori forti e caratteri duri, una partita che ha la possibilità di riavviare una stagione e cancellare anche il più piccolo dubbio. Una partita per prendersi l'Inter, sul campo e sugli spalti, dove Gagliardini è spesso criticato.



LA SFIDA NELLA SFIDA - Poi, c'è anche una sfida nella sfida in un derby dai tanti significati. Già, perché Gagliardini se la dovrà vedere con l'amico, ed ex compagno di squadra, Franck Kessie: il '96 ivoriano si divideva la metà campo con l'interista. Uno era i polmoni, l'altro la mente. Bene, uno si è preso il Milan, l'altro fa fatica all'Inter. Apparso sfiduciato e poco affamato, nel derby, a Gagliardini, serve una prestazione... alla Kessie per brillare nella stracittadina milanese. E trasformare i fischi, come il più classico dei copioni, in applausi.



@AngeTaglieri88