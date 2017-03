La notte del derby di Genova è sempre affascinante, perché rappresenta la summa di una rivalità viscerale; una partita che vale una stagione, in questa città per davvero. Oltre all'importanza intrinseca del match e al peso emotivo che avrà per tifosi e giocatori, la sfida di stasera sarà anche una vetrina importante per i tanti gioielli delle due squadre. Gli occhi delle grandi del calcio italiano infatti saranno tutti puntati su Marassi, che per questa sera sarà teatro non solo di una partita dai mille significati, ma anche del mercato che sarà.



GIOIELLI GENOA - Gli uomini più seguiti del Genoa saranno tre: Simeone, Laxalt e Lazovic. Il Cholito, grazie all'infortunio prima e all'addio poi di Pavoletti, ha avuto la possibilità di mettere in mostra tutte le sue qualità al primo anno di Serie A; l'argentino classe '95 ha lasciato intravedere enormi margini di crescita ed i 10 gol segnati in 25 presenze totali nel campionato italiano sono un ottimo biglietto da visita in vista del futuro. E il Milan, non è un mistero, sta seguendo con grande interesse la stagione di Simeone, che questa sera avrà un'altra occasione importante per dimostrare il suo valore; il prezzo dell'argentino, però, è in continua crescita e la base d'asta, in estate, sarà di almeno 20 milioni. Non solo attaccanti, il Genoa di Juric, e ora Mandorlini, ha valorizzato anche gli esterni, come dimostrano le grandi stagioni di Diego Laxalt e Darko Lazovic. L'uruguaiano ex Inter, che si è ritagliato un ruolo da insostituibile, può essere una ghiotta occasione la prossima estate; il suo contratto, infatti, scadrà nel giugno 2018 e, in caso di mancato rinnovo, sia Napoli che Fiorentina, che lo seguono da tempo, potrebbero provare a strapparlo a prezzo di favore al club di Preziosi. Ultimo nome in lista Darko Lazovic, che già a gennaio era stato in orbita Milan e sta disputando la sua migliore stagione in Serie A; ecco perché potrebbe essere un'occasione di mercato per tanti club la prossima estate.



GIOIELLI SAMP - Anche la Sampdoria dovrà stare attenta alle insidie di un mercato che non dorme mai, e i gioielli blucerchiati che si sono già conquistati le attenzioni delle grandi del calcio sono Schick, Muriel e Torreira. L'attaccante ceco è stato la vera rivelazione di questa stagione della squadra di Marco Giampaolo e si è già guadagnato la stima dell'Inter, che con lui vorrebbe replicare l'operazione che ha portato in nerazzurro Mauro Icardi, ma anche della Juventus, folgorata dal talento dell'ex attaccante dello Sparta Praga. Il prezzo del classe '96, però, è già alto: si parla di cifre vicine ai 25 milioni per portarlo via da Genova. Valutazione molto alta, giustificata dai 7 gol e 2 assist collezionati in una stagione nella quale Schick è quasi sempre partito dalla panchina. L'altra nota lieta del campionato della Samp è Lucas Torreira, centrocampista di qualità, capace di far girare la squadra e dettare i tempi di gioco; l'uruguaiano classe '96 non ha ancora trovato l'accordo definitivo per rinnovare il suo contratto, che comunque scade nel giugno 2020, e potrebbe decidere di lasciare Genova la prossima estate; la Roma lo corteggia da tempo e vorrebbe portarlo nella capitale per farlo crescere e succedere a Daniele De Rossi, ormai avviato sul viale del tramonto. La vera stella del derby di Genova, però, è Luis Muriel che ha finalmente trovato quella continuità che gli era mancata negli anni scorsi; il colombiano è diventato un perno imprescindibile per la Sampdoria di Giampaolo, come dimostrano i 9 gol e i 9 assist in campionato, e sembra pronto per provare il salto in una grande squadra. Nonostante la dirigenza blucerchiata abbia a più riprese ribadito l'importanza del classe '91 anche per il futuro, appare evidente che un giocatore con qualità del genere merita un palcoscenico di livello europeo; per strapparlo al club di Ferrero, però, ci vorrà un grande sforzo economico, la valutazione del colombiano, infatti, è vicina ai 40 milioni di euro. Genoa-Sampdoria sarà quindi una sfilata di talenti, con gli occhi delle grandi ben aperti e pronti a studiare i colpi del mercato del futuro.