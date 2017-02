#ottoemezzo "patata bollente"? Un titolo letterario. Benigni ha parlato di "patonza" e nessuno ha obiettato. @OttoemezzoTW @vfeltri — Vittorio Sgarbi (@VittorioSgarbi) 10 febbraio 2017

Ieri sera su La7, nel programma 'Otto e mezzo' condotto da Lilli Gruber, l'intellettuale ha commentato: "Berdini verrà cacciato per aver difeso la città di Roma. Il vero scandalo è l'indifferenza di intellettuali, benpensanti e politici sullonel titolo del quotidiano Libero diretto da Vittorio Feltri riferito alla sindaca di Roma, Virginia Raggi. E' un titolo letterario, corretto ed efficace".- Lo stessoha scritto su Facebook e Twitter: "Patata bollente"? Un titolo letterario.ha parlato di 'patonza' e nessuno ha obiettato. Tutti a scandalizzarsi per la 'patata bollente' di Virginia. Ma quando i giornali scrivevano, per restare in tema di ortaggi, della 'carota bollente' di Silvio, dove erano gli indignati di oggi?".VIDEO (dal minuto 15.30):