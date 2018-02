Ultima tornata di partite per l'andata degli ottavi di finale di Champions League e scocca l'ora della Roma. Per la formazione di Eusebio Di Francesco, trasferta in terra ucraina sul campo dello Shakhtar Donetsk, capace di eliminare nella fase a gironi il Napoli. Il match di ritorno è fissato all'Olimpico per il prossimo 13 marzo.



Lo Shakhtar Donetsk ha vinto tre dei quattro precedenti contro la Roma (1P), tutti in Champions League. L’unico precedente nella fase a eliminazione diretta in Champions League risale agli ottavi di finale della stagione 2010/11. Gli ucraini si imposero 6-2 in aggregato. Lo Shakhtar Donetsk ha raggiunto la fase a eliminazione diretta in quattro delle sue ultime sette partecipazioni in Champions League, il miglior risultato risale alla stagione 2010/11 quando eliminarono la Roma negli ottavi di finale. Di fatti, lo Shakhtar ha vinto solamente due delle sue otto gare ad eliminazioni diretta in Champions League (2N 6P), entrambe le vittorie contro... la Roma nel 2010/11. Gli ucraini hanno vinto tutte le tre partite in casa di Champions League fin quì giocate questa stagione, segnando almeno due gol nelle ultime cinque sfide disputate sul proprio campo.

Nessuno degli ultimi 13 incontri in Champions League dello Shakhtar è terminato in pareggio (5V 8P), mantenendo la propria porta inviolata solamente in una occasione.



Dall’altra parte, la Roma ha raggiunto la fase eliminatoria della massima competizione europea per la sesta volta nelle ultime sette partecipazioni. Tuttavia, sono 10 anni che non raggiunge i quarti di finale (2007/08): sette sconfitte nelle ultime otto gare a eliminazione diretta (1V). La Roma subisce gol in Champions da 24 partite esterne consecutive, l’ultima gara in trasferta terminata con la propria porta inviolata risale a marzo 2007 contro il Lione (2-0). I giallorossi hanno vinto una sola gara lontano dall’Olimpico delle ultime 12 (5N 6P), contro il Qarabag lo scorso settembre (2-1).

La Roma ha ricevuto il più basso numero di cartellini gialli (4) e commesso meno falli (47) di qualsiasi altra squadra in questa Champions League.



Il centrocampista dello Shakhtar Donetsk Marlos ha partecipato attivamente agli utlimi quattro gol della sua squadra in Champions League.

Diego Perotti è andato a rete due volte nelle sue ultime tre presenze in Champions: ha trovato il gol solamente in una occasione nelle 10 apparizioni precedenti.