Ne ha segnati tre, il 'Cholito'. Facendo anche espellere Koulibaly, scattando in profondità e venendo atterrato dal senegalese. In quel momento, Sarri ha inserito Tonelli togliendo Jorginho, la mossa che si è rivelata un suicidio, uccidendo la propria squadra. Il Napoli ha smesso di giocare, la Fiorentina lo ha infilato per tre volte e lo Scudetto rimane a quattro punti. Pioli ha incartato gli 'Azzurri', lasciando che cuocessero nel proprio brodo per colpirli nelle loro debolezze, sfruttando la pressione.