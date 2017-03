Diego Pablo Simeone promette fedeltà all'Atletico Madrid. L'allenatore argentino ha dichiarato a radio Metro951: "Il mio sogno è di restare in questo club per farlo crescere ancora, anche se è sempre difficile competere con Barcellona e Real Madrid. Abbiamo in squadra diversi giovani interessanti, nella prossima stagione mi vedo sulla panchina del nostro nuovo stadio Metropolitano. La mia vitamina sono i giocatori, mi emozionano gli sforzi collettivi del gruppo".

Il Cholo è tra i candidati alla panchina dell'Inter in caso di mancata conferma del tecnico Stefano Pioli.