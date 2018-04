La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'attaccante della Fiorentina Giovanni Simeone alla vigilia della partita col Napoli: "Mio padre? Dopo ogni partita mi chiama e va dritto al bersaglio senza tanti giri di parole. Non parla delle azioni di gioco ma del mio atteggiamento. Avevi una faccia che non mi piaceva, è una delle sue frasi classiche quando le cose non vanno bene. Ma in famiglia il cattivo è un altro: nonno Carlos. Lui vive a Buenos Aires, ma non si perde una gara della Fiorentina. Lui è meno diplomatico. Una delle ultime volte mi ha detto con tono severo: “Mi spieghi come hai fatto a sbagliare quel gol?”. E io a balbettare scuse. Nonno è tremendo. È lui che ha inventato il Cholismo".



Chi vincerà lo scudetto?

"Penso la Juve, perché ha un punto di vantaggio".



Oggi ci sarà la sfida Higuain-Icardi.

"Ho un debole per il centravanti dell’Inter. Dentro l’area di rigore è il più forte di tutti".