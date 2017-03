Luigi Simoni, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss delle controversie arbitrali che stanno tenendo banco negli ultimi giorni: ''Juventus-Napoli? Non ho visto con precisione gli episodi della gara, ma ne ho sentito parlare. Juventus-Inter? La legge del più forte fa vincere sempre, e i bianconeri sono la squadra più forte del campionato e godono anche di qualche privilegio. C'è un po' un rapporto di sudditanza. Non voglio per forza parlare male della Juve perché è una squadra fortissima e produce un bellissimo calcio, ma ci sono tante cose che fanno pensare male''.