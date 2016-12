Gigi Simoni, ex allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Radio Calcio 24 della situazione Simeone. Il tecnico argentino è accostato da tempo ai nerazzurri, e, nonostante le smentite di rito arrivate nelle scorse settimane, Simoni è sicuro che il Cholo non veda l'ora di sbarcare a Milano: ''L’ho sentito anche recentemente e lui mi ha parlato con chiarezza: non vede l’ora di poter venire ad allenare l’Inter. Nel momento in cui ci sarà posto libero, lui a Milano tornerebbe sicuramente molto volentieri. E io lo vedrei bene: è da Italia e da Inter. Sa guidare bene i giocatori, era già allenatore quando giocava con noi: io lo dicevo. A Catania non ha fatto benissimo, ma per i sistemi di gioco che ha e per il temperamento è uno che farebbe molto bene qui da noI''.