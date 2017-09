Mattia Perin scenderà in campo sabato sera nell'anticipo che il suo Genoa giocherà contro il Bologna, domenica pomeriggio poi toccherà a Salvatore Sirigu che dovrà difendere la porta del suo Torino dagli attacchi del Verona. La sfida a distanza tra i due portiere è però già iniziata da diverse giornate: entrambi vogliono far parte del gruppo Azzurro ma in Nazionale c'è posto solo per uno dei due.



Giampiero Ventura ha definito le gerarchie per quanto riguarda i primi due portieri: Gianluigi Buffon sarà il titolare fino al termine del Mondiale in Russia, Gigio Donnarumma il suo vice. Per il ruolo di terzo portiere invece è corsa a due tra Perin e Sirigu: il rossoblù è al momento in vantaggio sul granata, l'ex Paris Saint Germain in questo inizio di campionato sta dimostrando di essere in grande forma e spera di poter superare nelle gerarchie il collega più giovane.