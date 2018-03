Nel corso dell'intervista concessa a Marca, il ds del Siviglia Oscar Arias ha parlato così del proprio futuro nel club andaluso: "E' stato un anno di transizione, un anno complicato se rapportato alle aspettative che si nutrono per questo club. Fino al termine della stagione resto qui, poi so di essere l'anello debole della catena e quello più facile da mettere in discussione per le scelte che sono state fatte".