"Non so nulla, chiedetelo a lui". José Castro, presidente del Siviglia, sembra aver perso ogni speranza di trattenere il d.s. Monchi, ormai prossimo allo sbarco a Roma. Ieri anche Walter Sabatini, ex d.s. giallorosso, ha fatto intendere che la società capitolina ha ormai raggiunto un accordo col dirigente spagnolo. "Non so nemmeno di cosa parlate. So solo che Monchi oggi è al Siviglia e spero ci resti anche l'anno prossimo. Ad oggi è il direttore sportivo del Siviglia, non posso dire altro".