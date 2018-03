Secondo fichajes.net, il Siviglia ha già individuato tre zone del campo nelle quali intervenire in ottica mercato per la prossima stagione. Il ds Arias è alla ricerca di un difensore centrale affidabile da affiancare a Lenglet, un attaccante esterno sinistro che si alterni a Nolito e un nuovo centravanti, visto che Sandro difficilmente sarà riscattato dall'Everton e Ben Yedder, per quanto sia il miglior marcatore stagionale, non è considerato una prima scelta da Montella.