Dalle vette più alte agli abissi più profondi. La storia del football è piena di calciatori che al di fuori del rettangolo verde non hanno saputo far tesoro di quel loro straordinario talento per il pallone. Calciatori, uomini che hanno vissuto la loro vita spericolata al massimo, sempre fuori dagli schemi, inseguendo tutto, soprattutto se stessi, prendendo e perdendo tutto, come in un viaggio interrotto. Uno di questi èmancino svedese che negli anni'50 ha illuminato prima il nostro campionato,, poi le notti della dolce vita milanese, ed infine è sprofondando nell'abisso dell'alcoolismo sino all'annientamento.Sin da giovanissimo si mette in luce nelle partite tra amici del quartiere di Nacka, periferia povera di Stoccolma, dove nasce la notte di Natale del 1929, secondo di tre figli di un giardiniere. In quel quartiere, dal quale prende il soprannome, affina il suo sinistro palleggiando contro i muri delle case, facendo conoscere il suo precocissimo talento nelle accanite partitelle tra amici.. Segna goal a grappoli, mettendo in vetrina tutto il suo repertorio fatto di dribbling micidiali, visione di gioco, sfrontatezza e intuizioni geniali. È un funambolo che a 18 anni viene eletto calciatore dell'anno. Il suo talento è smisurato. In vista del mondiali la Svezia deve allestire una Nazionale orfana dei grandi fuoriclasse sparpagliati per l'Europa, professionisti che per scelta della Federazione non possono vestire la maglia della rappresentativa. Viene organizzata una partita tra la Nazionale proposta dalla Federazione e una squadra selezionata dalla stampa: la data che cambia il destino di “Nacka” Skoglund è quella dell'8 giugno 1950, quando nelle fila della selezione dei giornalisti segna due reti facendo parlare di sé tutta una Nazione, ottenendo la convocazione ai Mondiali.. Ormai è una stella e appena rientrato in patria l'AIK Stoccolma riesce a strapparlo all'Hammarby facendogli firmare un contratto al quale non si può dire di no: posto fisso da venditore di persiane e un appartamento enorme in centro a Stoccolma.Il Mondiale di “Nacka” non è passato inosservato solo in madre patria. Il suo talento, le sue giocate, il suo estro fuori dal comune lo hanno visto tutti. Poche settimane dopo aver accettato l'offerta dell'AIK e aver giocato una manciata di gare, Skoglund riceve la visita di Davies, che per conto dell'Inter gli sottopone un'offerta che non si può rifiutare e che “Nacka” non rifiuta di certo.. Con l'Inter vive i suoi anni magici, fatti di goal e giocate strabilianti. Va a completare un attacco sensazionale assieme a Benito “veleno” Lorenzi e a Nyers, altro fuoriclasse assoluto.. Lo svedese non si limita a soltanto a “fare” il calciatore, è un personaggio a tutto tondo, molto avanti rispetto ai suoi colleghi, un professionista moderno che fa parlare di sé dentro e fuori dal campo.. Nel 1952 sposa l'ex miss Calabria, Nuccia Zirilli, dalla quale ha due figli; scrive articoli per i giornali svedesi e nel 1956 è anche protagonista con un libro nel quale racconta la sua storia. Nel 1958 la Svezia apre le porte della Nazionale al professionismo e richiama tutti i suoi giocatori più prestigiosi sparsi per l'Europa per partecipare al Mondiale casalingo: anche grazie a Skoglund la Svezia, quella Svezia di Gren, Hamrin, Liedholm, Simonsson arriva a giocarsi il titolo contro il Brasile di Pelè.dove rimane tre anni senza mai far rivedere la sua miglior classe, ma comunque ancora in grado di giocate pregevoli e capace di trascinare i compagni al quarto posto assoluto nel campionato 1960/61., dove gioca soltanto sei gare nel 1962 prima di fuggire per sempre in Svezia lasciando a Milano moglie e figli. A 34 anni riparte dalle serie B svedese ancora una volta con la maglia della squadra che lo aveva lanciato. Zoom veloce sul campo: c'è un calcio d'angolo in favore dell'Hammarby, sulla palla va proprio Skoglund che con il suo magico mancino manda la palla direttamente in rete. Skoglund si ripresenta così, portando l'Hammarby in serie A e ritornando pure a vestire la casacca della Nazionale, giocando un'ultima amichevole contro la Polonia.e spesso viene ricoverato gravemente ubriaco, sempre più sfiancato nel fisico. Nel luglio del 1975, a soli 46 anni, la pazza corsa di “Nacka” arriva alla fine: viene trovato privo di vita nella casa paterna dove viveva da quando era rientrato in Svezia, ormai senza lavoro. Si sussurra suicidio, ma ufficialmente è infarto. In Italia un po' troppo sbrigativamente il grande calcio si dimentica di Skoglund, ma in patria a metà anni'80 viene eretta una statua in suo onore proprio di fronte alla sua abitazione.Perché le favole, anche quelle dal finale più triste, non debbono mai andare dimenticate.