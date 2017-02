L'eco dell'annoso dibattito per la realizzazione del nuovo stadio della Roma è arrivato anche in Spagna, anche a Vila-Real, casa dei prossimi avversari della banda Spalletti nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Roberto Soldado, centravanti del Sottomarino Giallo, ha pensato bene di caricare l'ambiente per provare a spingerlo verso un'impresa (si riparte dal 4-0 in Spagna dei giallorossi) che avrebbe del leggendario. Teatro della sfida lo stadio Olimpico: "Convertiamo questo campo nel luogo dell'impresa", ha twittato Soldado attraverso il proprio profilo.



Peccato che lo foto "postata" dall'ex giocatore del Tottenham faccia riferimento al progetto dell'impianto che il club capitolino vorrebbe edificare nella zona di Tor di Valle e che da qualche settimana a questa parte ha scatenato la bagarre politica tra l'attuale amministrazione 5 Stelle, i partiti d'opposizione e le celebrità che si sono esposte per la realizzazione del progetto. Una gaffe che ha scatenato l'ilarità del popolo del web e alcune risposte esilaranti da parte dei tifosi giallorossi che hanno preso d'assalto la pagina di Soldado. "Pure Soldado è d'accordo #famostostadio", la replica di RomaNelCervello, "A Robè se stasera annate là ve danno partita persa per non essevi presentati all'Olimpico", è invece il commento di JeanLouisRossini.