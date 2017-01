Sul mercato, con l'obiettivo di cederlo entro il 31 gennaio. Potrebbe finire dopo solo sei mesi l'avventura di José Sosa con la maglia del Milan, che ha deciso di ascoltare offerte per l'argentino. Arrivato la scorsa estate dal Besiktas per una cifra vicina ai 7,5 milioni di euro, l'ex giocatore del Napoli non ha convinto e non è riuscito ad entrare nelle rotazioni di Montella, che l'ha schierato complessivamente 6 volte. Troppo poco per pensare di avere un futuro a Milano. Un addio entro la fine della finestra di mercato di gennaio sembra essere la soluzione migliore, anche il suo agente Favio Bilardo, intercettato da Milannews.it, non si è sbilanciato: "Josè è molto sereno e non ha intenzione di lasciare il Milan, in questo momento è felice di restare in rossonero. Sta molto bene a Milano, il mercato finisce il 31 gennaio e non si sa mai cosa possa succedere finché non chiude, ma per ora non c’è nulla, non ci sono interessi di altre squadre. La nostra idea non è di cambiare squadra, lui al Milan è contento anche perchè ha appena vinto la Supercoppa e c’è grande entusiasmo. Josè è felice a Milano ed è molto sereno in questo momento”.



OFFERTE CERCASI - Il Milan attende proposte, l'obiettivo è di cedere a titolo definitivo Sosa per rientrare, anche parzialmente, dell'investimento fatto neanche sei mesi fa, e per risparmiare sull'ingaggio dell'argentino, legato da un contratto fino al 2021 da 3 milioni di euro lordi a stagione. Per il momento si è fatto avanti solo in Fenerbahçe, ma il ritorno in Turchia non è un'opzione per Sosa.