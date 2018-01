José, centrocampista del, è a tutti gli effetti un giocatore del club turco, che ha esercitato il riscatto per l'ex. Questo il messaggio sui social del Principito: "Finisce un nuovo mercato e ne approfitto per ringraziare l’ACMilan per l’anno che ho vissuto e tutto l’affetto che mi é stato dato. Sono felice di essere ufficialmente un giocatore del Trabzonspor e voglio sfruttare questo momento personale per scrivere una nuova storia. Spero che questo 2018 sia un grande anno per tutti!".