Sceglie la via dell'ironia Paulo Sousa per commentare le vicende di mercato della Fiorentina e dichiara: "Giocatori non mi mancano, ne ho più di undici". E poi aggiunge: "Con il direttore sono sempre stato molto chiaro - spiega Paulo Sousa - Cerco di fare sempre un'analisi della nostra rosa e di proporre le caratteristiche dei giocatori che potrebbero servire per migliorare Dopo tocca al direttore prendere le decisioni, mentre io alleno i calciatori che ho a disposizione".