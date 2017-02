Paulo Sousa resta nonostante tutto alla guida della Fiorentina. Dopo la batosta di ieri sera i massimi dirigenti viola hanno anche pensato ad un clamoroso ribaltone ma non sarà così, almeno per ora. La Fiorentina dunque continua con Paulo Sousa, con le parti consapevoli che tanto ormai la stagione è compromessa e dunque un esonero non aiuterebbe la squadra a raggiungere chissà quale obiettivo. Se però la Fiorentina dovesse incappare in un'altra brutta figura contro il Torino allora la decisione sarebbe inevitabile.