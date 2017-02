La Nazione in edicola stamani torna a parlare del rapporto tra Paulo Sousa e la Fiorentina che in queste ultime ore è a dir poco teso. Secondo il quotidiano nella giornata di ieri, durante l’incontro che c’è stato all’interno del centro sportivo, i rappresentanti della società hanno voluto parlare con Paulo Sousa di tutti quegli aspetti che ancora ad oggi non convincono: la sostituzione di Bernardeschi nella gara di Europa League, uno dei pochi ad essere comunque pericoloso; Saponara schiantato in tribuna o ancora Sanchez piazzato in difesa, per concludere con i tanti giocatori messi fuori ruolo per mettere in campo una Fiorentina sempre con lo stesso modulo. Tante domande e tanti dubbi che solo con il Torino potremo capire se sono stati accolti e recepiti dal tecnico oppure no.