Nessuno come Deulofeu con la nazionale Under 21 della Spagna. L'esterno, reduce dall'esperienza in prestito al Milan, ha totalizzato 33 presenze con l'Under 21 iberica. Ben 17 i gol fin qui messi a segno dal classe 1994. Due record per l'esterno d'attacco che il Milan vorrebbe riprovare ad acquistare durante il mercato.