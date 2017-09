Dopo l'infortunio di Milik contro la Spal, l'allenatore del Napoli Sarri ha puntato il dito contro la condizione del terreno dello Stadio Mazza, giudicato impraticabile dal tecnico partenopeo. Ora arriva la risposta del club ferrarese, con le parole del direttore generale Gazzoli, intervistato al quotidiano Il Mattino. "Il nostro campo non sarà il migliore del mondo, ma posso escludere qualsiasi responsabilità del terreno per l'infortunio di Milik, a cui facciamo un grande in bocca al lupo. Non metteremmo mai a repentaglio le condizioni dei nostri tesserati e dei giocatori avversari. Le società di Udinese e Cagliari ci hanno fatto i complimenti".