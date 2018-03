(calcio d'inizio alle ore 20.45) è il secondo anticipo della 29esima giornata di campionato in Serie A dopo Udinese-Sassuolo . I bianconeri vogliono consolidare il primato in classifica per portarsi a +7 sul Napoli, impegnato nel posticipo di domenica sera in casa contro il Genoa. La Juve non ha ancora preso gol in campionato nel 2018. Allegri deve fare a meno degli infortunati Khedira, Cuadrado e Bernardeschi oltre allo squalificato Benatia. Alex Sandro gioca esterno alto al posto di Mandzukic, che parte dalla panchina. Arbitra Massa.