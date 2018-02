L'allenatore della Spal, Leonardo Semplici ha rilasciato un'intervista a Il Mattino in vista della sfida contro il Napoli: "Abbiamo le stesse percentuali di difficoltà: il Napoli deve battere la Juventus, che è una squadra di tradizione e grande esperienza, e noi dobbiamo vincere il nostro campionato arrivando prima di altre tre squadre. All'andata facemmo una grande partita, ma a livello motivazionale quando giochi contro la prima in classifica devi dire ben poco ai ragazzi. Anche questa volta faremo il possibile per essere al meglio anche se conosciamo bene le difficoltà e le qualità del Napoli. L'identità che Sarri è riuscito a dare alla squadra in questi anni. E poi hanno migliorato anche l'aspetto della concretezza. Hanno trovato continuità di risultati anche contro le piccole. Sarri? Ci conosciamo da tempo perché siamo praticamente della stessa città. Per me è stato un motivo di orgoglio ricevere la Panchina d'argento nello stesso giorno in cui a Maurizio è stata assegnata la Panchina d'oro. Essere accomunato a questo grande allenatore mi fa molto piacere e lo vedo come un punto importante della mia crescita professionale. Mi fa piacere essere accostato a Maurizio e in effetti il percorso che abbiamo fatto è analogo. Se sono in serie A è perché ho vinto tutti i campionati, dall'Eccellenza in su, e nessuno mi ha regalato nulla. Vorrei realizzare qualcosa di importante, come Sarri. La Juventus credo sia sempre la squadra da battere perché ha esperienza e qualità dei singoli, ed è la più forte in assoluto, ma dopo un percorso di crescita il Napoli mi sembra pronto per il salto di qualità e lo sta dimostrando. Se mi gioco la conferma contro il Napoli? Vivo questa settimana con grande serenità e fiducia nei miei ragazzi".