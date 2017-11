Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo il pareggio interno contro la Fiorentina: "Oggi c'è un po' di rammarico, potevamo vincerla. Diamo continuità ai risultati positivi, questo ci dà fiducia, ma dobbiamo migliorare diverse cose. Credo sia la strada giusta per arrivare fino in fondo. I nostri attaccanti stanno crescendo, oggi Borriello ha fatto bene, Floccari rientra da un infortunio, abbiamo perso purtroppo Antenucci. Da loro mi aspetto buone prestazioni e soprattutto gol. Il gruppo sta migliorando sotto l'aspetto dell'identità, oggi ci hanno punito per un rimpallo, bisogna essere più presenti. Stiamo acquisendo la personalità necessaria per disputare un campionato come la Serie A".