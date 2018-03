Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, è intervenuto a Premium Sport per commentare il pareggio casalingo contro il Napoli: "È stata una buona partita sotto l’aspetto tattico e delle intenzioni, anche se loro hanno fatto meglio di noi dal punto di vista del palleggio. Noi siamo stati bravi ad andare a mordere in alcuni momenti e ad aspettare in altri: quando abbiamo riconquistato palla c’era la possibilità di andare a ripartire e fare male, in alcuni casi siamo stati bravi e in altri potevamo fare meglio. A volte usciamo bene da situazioni difficili, altre volte sbagliamo le palle facili, non riusciamo ad avere continuità da questo punto di vista ed è un difetto che ci contraddistingue un pochino. Perché ho invertito Cancelo e D’Ambrosio nella ripresa? Cancelo se non fa bene ha la tendenza a dare la colpa alla posizione in cui lo si mette: se lo metti a destra dice che doveva giocare a sinistra, di lì viceversa. Lo fanno tutti, ma lui più degli altri. Ad ogni modo l’intenzione era quella di liberare Joao dalla marcatura difficile di Insigne: abbiamo la fortuna di avere due esterni interscambiabili. Abbiamo anche tentato di tenere due trequartisti più accentrati per dargli fastidio tra le linee, ma come qualità esibita abbiamo fatto poco. Perché non riesco a dare la mia impronta? Dipende da dove si vuole collocare l’Inter: abbiamo fatto un pessimo periodo, ma in generale non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio, perché secondo me non abbiamo tutta quella qualità che si dice. Il Napoli ha qualità".