Oggi potrebbe essere il giorno diallo: secondo il giornale russo Sport Express l'attaccante delè intenzionato ad accettare la proposta del club allenato da Carrera, che attende una risposta definitiva.sul futuro del centravanti brasiliano, arrivato nell'estate del 2015 al Milan (8 milioni di euro allo Shakhtar Donetsk): accordo di massima trovato tra le due società, Luiz Adriano si era preso qualche giorno di tempo per valutare assieme alla famiglia, riluttante in principio all'idea di tornare nell'est Europa, fissando il 26 dicembre come data per la risposta. Si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore, quella di oggi può essere una giornata decisiva.