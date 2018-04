Otto minuti di gioco, ma gli sono bastati quattro secondi di questi per creare un capolavoro all'incontrario: uscita sbagliata, pallone lisciato e parata con le mani fuori dall'area. Marco Sportiello è stato espulso e al suo posto - o meglio, in sostituzione di Valentin Eysseric - è entrato Bartolomej Dragowski, alla terza presenza in stagione, la prima in Serie A dopo le due in Tim Cup, di cui una proprio contro la Lazio.



MALE, MALISSIMO - Il polacco, bene non si è comportato. Sulla prima rete dei biancocelesti, a firma Caceres, il pallone se lo è infilato da solo in porta. E poi via così, con il vento e con altre tre reti subite: poteva farci qualcosa? Forse una dormitina sull'ultima? Chissà. Ma intanto si riapre il dilemma. Sportiello, però, veniva da una rete subita in sette partite: niente da cancellare, ecco.