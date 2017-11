Cornice dello spettacolo del derby della Lanterna è stato, come sempre, il Ferraris. E ogni volta che si parla dell'impianto di Marassi, torna prepotentemente la voce di una delle due società interessata ad acquistarlo. In particolare attualmente è la Sampdoria la squadra maggiormente interessata allo stadio di proprietà, tanto è vero che per ammissione dello stesso Ferrero i vertici blucerchiati si stanno muovendo per comprare il Luigi Ferraris.



L'attuale proprietario è il Comune di Genova, che tramite il sindaco Marco Bucci ha fatto capire di essere disposto ad ascoltare tutte le parti in causa: "Siamo aperti a tutte le possibilità. Tenere il 'Ferraris', rinnovarlo, oppure valutare un’altra soluzione" ha ammesso il primo cittadino a genovapost.com. "Sono disposto a vedere qualunque soluzione che ai cittadini possa sembrare accettabile, ma ovviamente non deve rappresentare un problema grosso alle casse del Comune".



Le offerte sono già arrivate a Palazzo Tursi: "Ne abbiamo ricevute alcune, stiamo lavorando" conferma Bucci. "Io penso che quando lavoriamo in questo modo, cioè con i cittadini e le organizzazioni della città che ci danno le proposte, il ruolo del Comune sia quello di facilitare. Il dialogo con le società è sempre aperto.I blucerchiati ci hanno detto chiaro e tondo che avrebbero intenzione di acquistare lo stadio – precisa il Sindaco -, noi però dobbiamo fare in modo che lo stadio sia per tutti. Dobbiamo trovare un veicolo e un’opportunità per fare in modo che tutte e due le squadre cittadine ci possano giocare. E su questo son tutti d’accordo".