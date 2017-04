Juventus, Sassuolo, Udinese, Roma, Fiorentina, Empoli e altre ancora: sono molte le squadre di calcio professioniste che negli ultimi anni si sono adoperate (o lo stanno facendo) per avere uno stadio di proprietà, sul modello di quello che da anni avviene in Inghilterra o in Germania. Nella lunga lista dei vari club interessati ad avere un proprio impianto al momento non c'è il Torino: la situazione della società granata potrebbe però presto cambiare.



Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, durante l'incontro avvenuto in Comune tra il presidente granata Urbano Cairo, la sindaca di Torino Chiara Appendino e l'assessore allo Sport Roberto Finardi si è parlato anche della possibilità da parte del Comune di cedere il “Grande Torino” al club piemontese. Gli argomenti della riunione tenutasi a Palazzo Civico erano altri, per lo più si è parlato del Filadelfia e del Robaldo (il centro sportivo che il Torino è intenzionato a far diventare la casa del proprio Settore giovanile), ma sindaca e assessore hanno anche abbozzato un discorso per quanto riguarda lo stadio “Grande Torino”, attualmente di proprietà comunale e affittato con contratto pluriennale alla società granata. Non è la prima volta che dalle parti del Municipio provano a convincere Cairo ad acquistare l'impianto, era già capitato con le precedenti amministrazioni ma il presidente granata non si era mai mostrato interessato. Chissà se questa, considerando anche che il suo Torino sta crescendo sempre più come squadra e come ambizioni, possa essere la volta giusta.