"Non avrebbe senso dire di no. Così scherzano col fuoco. L’amministrazione deve pensare alle generazioni future che stanno andando via perché non hanno opportunità e lavoro". James Pallotta torna ad attaccare l'amministrazione comunale in merito al nuovo stadio della Roma: le dichiarazioni del patron giallorosso, riportate dalla Gazzetta dello Sport, non lasciano spazio a interpretazioni. "Basta con le stupidaggini. Le mie dichiarazioni sono per Roma e l’Italia. Una volta che sarà tutto chiarito farò dei programmi".