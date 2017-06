Scade oggi la presentazione del certificato di agibilità dello stadio San Paolo di Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport spiega come che ci vorranno lavori specifici per migliorare la struttura in sicurezza e qualità da offrire agli spettatori per rispettare gli standard imposti dalla Uefa. Il Napoli s'è già cautelato ed ha indicato come stadio alternativo per le gare interne il Renzo Barbera di Palermo, come accade, ormai, da anni prima di ottenere l'ok per il San Paolo.