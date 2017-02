Ha preso il via il secondo raduno dedicato ai calciatori emergenti e ai giovani più interessanti nel panorama calcistico italiano, con i 22 Azzurri convocati dal Ct Gian Piero Ventura che in mattinata hanno sostenuto la prima delle due sedute di allenamento in programma sul campo del Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Dopo una prima fase di riscaldamento, i giocatori hanno svolto lavoro tattico. Si è allenato a parte il difensore della Spal, Kevin Bonifazi, tra i migliori in campo ieri sera con il compagno di squadra Alex Meret nel posticipo del campionato di Serie B con il Verona. Alle 15 gli Azzurri saranno impegnati nella seconda seduta di allenamento a porte chiuse.



I CONVOCATI

Portieri: Alessio Cragno (Benevento), Alex Meret (Spal).

Difensori: Antonio Barreca (Torino), Cristiano Biraghi (Pescara), Kevin Bonifazi (Spal), Mattia Caldara (Atalanta), Federico Ceccherini (Crotone), Andrea Conti (Atalanta), Armando Izzo (Genoa), Leonardo Spinazzola (Atalanta).

Centrocampisti: Danilo Cataldi (Genoa), Roberto Gagliardini (Inter), Manuel Locatelli (Milan), Lorenzo Pellegrini (Sassuolo).

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Gianluca Caprari (Pescara), Federico Di Francesco (Bologna), Diego Falcinelli (Crotone), Roberto Inglese (Chievo), Gianluca Lapadula (Milan), Andrea Petagna (Atalanta), Simone Verdi (Bologna).



IL PROGRAMMA

Martedì 21 febbraio

h. 10.30 Allenamento (aperto alla stampa i primi 15’)*

h. 15.00 Allenamento (a porte chiuse)

Mercoledì 22 febbraio

h. 10.30 Allenamento (a porte chiuse)

h. 15.00 Allenamento (aperto alla stampa - riprese TV limitate ai primi 15’)*

A seguire Conferenza stampa: Commissario tecnico / Incontro con i calciatori.