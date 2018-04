Lo Standard Liegi non sta vivendo una stagione eccezionale dal punto di vista dei risultati, ma la squadra belga continua nella sua opera di creazione e crescita di giovani talenti da lanciare nei campionati più importanti d'Europa. L'ultimo talento di cui si parla molto bene nella Jupiler League e in patria è il centrocampista romeno classe 1996 Razvan Marin.



SEGUITO DA ROMA E INTER - Parlando ai microfoni di voetbalbelgie.be il talento cresciuto nell'accademia di Gheorghe Hagi prima e nel Viitorul poi, ha confermato l'interesse di Inter e Roma su di lui confermando anche la possibilità di un addio nel corso della prossima estate: "Aspetto questa estate, vedremo cosa succederà. E' bello che questi club mostrino interesse per me".