Lars Stindl, attaccante del Borussia Monchengladbach, parla anche della prossima gara di Europa League contro la Fiorentina a Extratime: 'Sousa ha dato un’impronta internazionale alla squadra ma vivono un periodo particolare. Bernardeschi può mettere in difficoltà chiunque, su Kalinic non c’è da aggiungere altro. Non siamo inferiori alla Fiorentina ma in Europa abbiamo sempre giocato bene'.